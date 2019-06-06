Нефть подорожала после падения на 2-3% в среду

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут, отыгрывая ощутимые потери предыдущего торгового дня.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28% – до 60,8 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI поднялась на 0,27% – до 51,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».