Путин назвал «скукожившийся» зал СПбГУ светлым и красивым

Глава российского государства Владимир Путин поделился впечатлениями от возвращения в СПбГУ, где он учился и работал помощником ректора.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter видео выступления президента.

«Путин – о зале СПбГУ: Когда я здесь учился и работал, мне казалось, что он раза в два-три больше, этот зал», – говорится в сообщении.

Путин отметил, что теперь зал «почему-то как-то скукожился», но «не перестал быть таким же светлым и красивым, каким он остается в памяти».

Президент поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с получением диплома почетного доктора СПбГУ, пишет «Фонтанка».