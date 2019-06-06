Пермского депутата арестовали за подготовку «покушения» на самого себя

Депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, подозревающегося в ложном доносе, арестовали.

Суд 6 июня арестовал Кузьмина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Кузьмин был задержан по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство. Он заявил, что в феврале в Соликамске в него дважды выстрелил неизвестный мужчина.

После инцидента Кузьмин рассказывал изданию «Местное время», что приехал на деловую встречу, а когда вышел из машины, раздались выстрелы.

Подозреваемый был задержан, им оказался местный житель Эдуард Мельников. Сначала он признался, что стрелял в депутата без намерения его убить, однако позже рассказал про инсценировку покушения, за которую депутат пообещал ему 200 тыс. рублей.