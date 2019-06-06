Пермского депутата задержали за ложный донос о покушении на себя

Депутат заксобрания (ЗСО) КПРФ Илья Кузьмин был задержан по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщил помощник главы регионального СК по взаимодействию со СМИ Андрей Олин.

Ранее региональный СК сообщал, что в феврале в Соликамске неизвестный дважды выстрелил из обреза охотничьего ружья в 35-летнего депутата ЗСО Илью Кузьмина, после чего скрылся с места происшествия, передает РИА «Новости».

Отмечалось, что Кузьмин «смог уклониться от выстрелов». Было возбуждено уголовное дело, подозреваемым оказался ранее судимый 30-летний безработный житель Соликамска.

«Кузьмин задержан на 48 часов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения»)», – пояснил Олин.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения для Кузьмина, отметил представитель ведомства.

Кузьмин входит в комитет ЗСО по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции, он с 2009 года возглавляет девелоперскую компанию «АБС» в Соликамске.