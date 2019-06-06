Матвиенко предложила признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявила о намерении Совфеда обратиться в Организацию Объединенных Наций с инициативой о признании победы над нацизмом всемирным наследием человечества.

«Планируем обратиться в ООН с инициативой о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

«Кроме того, мы предлагаем признать памятники борцам с нацизмом во всех странах всемирным мемориалом Второй мировой войны. Считаем, что инструментом реализации данной идеи может стать создание международного реестра памятников борцам с нацизмом», – добавила она, уточнив, что таким образом «мы их защитим и не позволим осуществляться впредь актам вандализма и уничтожения нашей общей памяти».

Ранее президент России Владимир Путин назвал важным сохранение исторической памяти о мировых войнах и призвал бороться с героизацией нацизма.