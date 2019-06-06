Министр лесного комплекса Иркутской области задержан в Москве

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан московском аэропорту по подозрению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По поручению следственного управления СК России по Иркутской области сотрудниками ФСБ России в аэропорту Шереметьево по подозрению в превышении должностных полномочий задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

«Задержание высокопоставленного должностного лица проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела, по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области», – уточнили в ведомстве.

В ближайшее время Шеверде предъявят обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу также проходят временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (впоследствии замещавший должность заместителя министра лесного комплекса региона), директор Казачинско-Ленского лесхоза, а также сотрудник Центра защиты леса Иркутской области. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, незаконной рубке леса и нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

По версии следствия, фигуранты дела незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в заказнике «Туколонь». Речь идет о площади порядка 120 га, ущерб оценивается примерно в 748 млн рублей. Правоохранительные органы обнаружили вырубку в марте 2018 года.