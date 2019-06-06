Москва указала на угрозу американских санкций для всех стран мира

Каждая значимая страна является объектом американских санкций, с помощью которых Соединенные Штаты стремятся затормозить процесс формирования нового миропорядка, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Вашингтон с помощью санкционного давления на другие страны стремится затормозить процесс формирования полицентричного миропорядка, где гораздо больше чем одно или два государства влияют на мировую экономику и политику, передает ТАСС.

«Если отнести к санкциям повышение тарифов, то я не знаю, какая мало-мальски значимая страна на планете не является сейчас объектом американских санкций», – отметил министр в интервью объединенной редакции РБК.

По его словам, «все это понимают, но пытаются решить немедленные проблемы через какие-то компромиссы».

Комментируя санкции Вашингтона в отношении Москвы, Лавров подчеркнул, что главная задача США – наказать Россию за независимую внешнюю политику.

«Как не раз говорил президент России Владимир Путин, в американском правящем классе пришло понимание того, что 90-е годы – это была аномалия, а традиции российской цивилизации, истории, самодостаточности, многонациональности и многоукладности российской жизни все-таки возобладали», – пояснил глава МИД.

Именно это, как отметил российский министр, до сих пор не могут принять некоторые американские политики, в том числе и те, кто «буквально держит президента США Дональда Трампа за руки, не позволяя ему реализовать свои предвыборные обещания о нормализации и улучшении отношений с Россией».

Еще одной причиной санкций, по мнению Лаврова, является недобросовестная конкуренция и попытка повысить свою конкурентоспособность методами санкционного давления. «Но если смотреть вдолгую, то уверен: американцы проводят политику, которая противоречит их долгосрочным интересам», – заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее российский МИД перечислил шаги США по разрушению миропорядка.

Напомним, в прошлом году министр внутренней безопасности США признала конец эпохи однополярного мира, а замглавы Пентагона заявил, что Россия и Китай оспаривают международную систему во главе с США, и работают над созданием нового миропорядка.

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