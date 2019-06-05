Блогеру BadComedian собрались предложить мировое соглашение

Представители кинокомпании KD Studios (ранее называлась Kinodanz) готовы к встрече с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) для обсуждения условий мирового соглашения, сообщил продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

«Мы готовы пойти на досудебное решение вопроса и отозвать свой иск. Хотим и готовы встретиться с Евгением, чтобы донести нашу позицию и обсудить условия нашего мирового соглашения. Пока блогер отказался встречаться, но мы оставляем дверь открытой», – передает слова Мелентьева ТАСС.

Он добавил, что ранее уже состоялась краткая пятиминутная встреча с представителем Баженова. На ней кинокомпании «было предложено отозвать иск». Продюсер сообщил, что с этим KD Studios не могла согласиться.

Напомним, 3 июня BadComedian сообщил, что может закрыть канал из-за судебного иска на 1 млн рублей. Речь идет о претензиях кинокомпании к Баженову в связи с его обзором на фильм «За гранью реальности». Блогера обвинили в нарушении объемов цитирования, хотя закон, по словам Баженова, не устанавливает точных норм.

Позже BadComedian оценил вероятность закрытия своего YouTube-канала.

Блогера поддержали режиссер фильма «Защитники», который ранее был раскритикован в блоге BadComedian, Сарик Андреасян, телеведущая Ксения Собчак и глава «Матч ТВ» Тина Канделаки.