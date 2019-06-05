Астраханский врио губернатора покинул пост по личным мотивам, считает политолог

«В истории последних пяти лет это случай не уникальный, такое бывало. Но и тогда врио уже фактически становился руководителем области и лишь потом уходил», – заявил политолог Петр Кирьян, комментируя отставку врио главы Астраханской области Сергея Морозова.

«В нынешнем выборном цикле это история уникальная. Для меня это было неожиданное решение. Бывает, что врио губернатора решает в своем регионе особо сложные, комплексные проблемы, их решение идет медленно, ситуация долго не улучшается – тогда руководитель, бывает, не выдерживает и подает в отставку. Но редко мы видим, чтобы накануне своего выдвижения на губернаторские выборы ведущий кандидат отказывался бы от такого выдвижения», – сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«На следующей неделе истекает срок, когда кандидаты должны объявить о выдвижении, подать документы. Вряд ли мы увидим повторение такой ситуации в другом регионе, где действующий руководитель или врио губернатора собираются идти на перевыборы», – предположил эксперт.

«Думаю, решение Сергея Морозова было личным – просто потому, что за последние недели не было никаких признаков, предвещавших его уход. Каких-то косвенных маркеров, которые периодически сопровождают кадровые ротации, здесь мы не наблюдали», – добавил Кирьян.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова. Временно исполняющим обязанности главы Астраханской области назначен Игорь Бабушкин.

Сергей Морозов имел хороший рейтинг и мог победить на выборах в сентябре в первом туре, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. «Мы несколько раз исследовали предвыборную ситуацию в Астраханской области. Порядка 62% избирателей от тех, кто собирался прийти на выборы, говорили, что проголосовали бы за Морозова», – передает его слова ТАСС.

По мнению Федорова, Морозов «хорошо зашел в губернию и сформировал имидж сильного нового руководителя, стал губернатором надежд». «Видимо, причины какие-то другие, с политикой в области не связаны», – заключил глава ВЦИОМ.