Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Бабушкин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Принять отставку временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию. Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области», – говорится в указе на сайте Кремля.

Морозов 26 сентября 2018 года указом Путина был назначен исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области, передает РИА «Новости».

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций».

С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В сентябре 2018 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Бабушкин – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса. Награжден Орденом Мужества, различными ведомственными наградами.