Астрономы сообщили о появлении редкого вида облаков над Москвой

Московский планетарий сообщил о начале сезона наблюдения серебристых облаков – уникального явления, которое можно увидеть только ночью.

Планетарий сообщил, что «наблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы в Северном полушарии, лучше всего в июне-июле (...) и лишь на географических широтах от 45 до 70 градусов, причем в большинстве случаев они чаще видны на широтах от 55 до 65 градусов», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «при внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год».

Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 80-90 километров за счет трех факторов – наличия водяного пара, низкой (до -100 градусов по Цельсию) температуры и достаточного количества мелких пылевых частиц-центров конденсации влаги, которая после превращается в мелкие кристаллы льда.

Солнечный свет, рассеиваемый кристаллами, придает облакам их голубовато-синий цвет.

В научном сообществе все еще нет единого мнения относительно происхождения серебристых облаков.

Некоторые ученые считают, что их появление связано с извержением Вулкана Кракатау в 1883 году, так как до 1885 никто серебристые облака не наблюдал: выброшенные тогда около 35 млн тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара как раз и превратились в серебристые облака.

Также есть и другие гипотезы – метеорная, техногенная и гипотеза о «солнечном дожде».