Гройсман пообещал обязать Нафтогаз снизить цену на газ

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что кабинет министров обяжет Нафтогаз снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования компанией цены на голубое топливо.

«В очередной раз я вижу манипуляцию и завышенные цены со стороны НАК «Нафтогаз Украины». Я говорю это официально. Я считаю, что НАК «Нафтогаз Украины» утвердил цены, которые выше рыночных на июнь месяц. То же самое они планирует сделать на июль. Это недопустимо. Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст НАК «Нафтогаз Украины» злоупотреблять своим монопольным положением… Ненасытные… Мы сегодня примем решение, которое вернет их на землю», – заявил Гройсман, передает РИА «Новости».

Он потребовал принять протокольное решение правительства обратиться к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе и создать общую группу по проверке формирования цены на газ внутри Нафтогаза.

Сам Гройсман считает, что цена на газ должна быть в пределах 7,7-8 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко передала президенту Украины Владимиру Зеленскому документы, которые разработала ее команда для снижения тарифов.