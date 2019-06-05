Масштабный сбой произошел в базе ГИБДД по всей России

В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел масштабный сбой по всей России.

База ГИБДД оказалась недоступна как в Москве, так и в регионах страны, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Первыми это почувствовали граждане, которые пытались зарегистрировать свой автомобиль. Также во многих отделениях ГИБДД невозможно снять авто с учета.