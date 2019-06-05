Китай впервые запустил ракету с морской платформы

Китай впервые в истории провел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы.

«Чанчжэн-11» (CZ-11) стартовала с платформы, расположенной в Желтом море. На борту ракеты-носителя находились семь космических аппаратов. Старт был осуществлен в 12:06 по местному времени (07.06 по Москве), передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

По информации национального космического управления Китая, обломки ракеты должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана. При этом обломки не будут подвергать опасности близлежащие морские районы, поскольку ракета является твердотопливной.

«Чанчжэн-11» – четырехступенчатая космическая ракета. Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту легких спутников.

Ранее на видео сняли испытания китайской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового поколения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД