Путин прокомментировал ЧП в Дзержинске

Президент России Владимир Путин, говоря о взрыве на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, заявил, что нужно посмотреть, как на предприятии была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.

«В соответствии с требованием органов прокураторы в апреле проведена внеплановая проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности было выявлено 35 нарушений. Предприятию вручено предписание по их устранению, срок устранения был установлен 26 августа 2019 года», – сообщил на совещании глава МЧС Евгений Зиничев, передает РИА «Новости».

Путин в ответ заметил, что нужно обязательно посмотреть, как была проведена работа по устранению недостатков, на этот счет он также пообещал поговорить с прокуратурой.

«Понятно, август вы сказали, я услышал, но что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Нужно посмотреть внимательно, должна быть объективная оценка», – заявил Путин.

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что часть госпитализированных после взрывов находится в состоянии средней тяжести, еще часть – в удовлетворительном состоянии, передает ТАСС.

«Одна пациентка 45 лет была в состоянии тяжелом, с травмой головы и грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс, была госпитализирована в реанимацию. На сегодня в сознании, контактная и переведена из реанимации в обычную палату в состоянии средней тяжести. Все остальные пациенты тоже с улучшением, средней тяжести и удовлетворительное», – сказала она.

Скворцова добавила, что ситуация находится под контролем, есть все необходимое для оказания медпомощи.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, сообщил, что выплаты пострадавшим составили 2,7 млн рублей.

«Всем пациентам, которые были в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести, была оказана материальная помощь за счет консолидированного бюджета Нижегородской области. Соответствующие выплаты произведены», – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе в Дзержинске произошли взрывы на заводе «Кристалл». В городе Дзержинске и ряде поселков рядом с ним введен режим ЧС. Пострадали 116 человек.