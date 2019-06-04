Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-10» был отстыкован от Международной космической станции (МКС), сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

«Падение несгораемых элементов конструкции грузового корабля произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени в заданном районе несудоходной акватории Тихого океана», – говорится в сообщении Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

Корабль был запущен с космодрома Байконур в ноябре 2018 года. Он доставил на МКС грузы для экипажа по двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли). Корабль провел на станции около 200 суток и увез с нее мусор.

Ранее сообщалось, что орбиту МКС сместили на 1,2 километра вверх.

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