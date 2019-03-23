Орбиту МКС сместили на 1,2 километра вверх

Средняя высота орбиты полета МКС была увеличена на 1,2 километра, операцию провели с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля «Прогресс МС-10», об этом сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

«Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-10» проработали расчетное время. В результате маневра средняя высота орбиты полета станции была увеличена на 1,2 км и составила 409,35 км», – пояснили в институте, передает ТАСС.

Операцию провели для создания условий полета российского грузового транспортного корабля «Прогресс МС-11», старт которого запланирован на 4 апреля.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что запущенный 4 апреля «Прогресс МС-11» доберется до МКС за три часа.