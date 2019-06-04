В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

В нескольких федеральных округах России есть проблема с заполненностью мусорных полигонов, если не решать ее, произойдет мусорный коллапс, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Он отметил, что в федеральных округах России 173 из 892 объектов размещения твердых отходов не соответствуют санитарным правилам. По его словам, мусор часто размещают на объектах, которых нет в государственном реестре. В 38 регионах, заметил Буксман, вообще нет мусороперерабатывающих заводов, передает РИА «Новости».

«Переполненные полигоны стали настоящим бедствием», – сказал он.

По словам Буксмана, на начало года в центральной России в 10 субъектах из 18 велась эксплуатация полигонов, которые заполнены на 90% от проекта. На северо-западе таких регионов 5 из 11, на юге – 5 из 8.

«К счастью, ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса», – заявил Буксман.

В марте генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в ряде регионов не смогли полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. Назывались Архангельская, Курская, Омская, Рязанская, Тверская области.

В мае Министерство природных ресурсов и экологии России завершило подготовку документов для начала легализации мусорных полигонов, которые не получили лицензий, но необходимы регионам для вывоза отходов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД