Московский центр современного искусства (ЦСИ) «Винзавод» заподозрили в убийстве кошек.

Участники проекта по защите городских животных «Котоспас» получили информацию о замурованных кошках от очевидцев, которые 3 июня были в ЦСИ на экскурсии, сообщает «Ридус».

«Крики кошек мы слышали в подвале, рядом с местом, где находится магазин художественных принадлежностей «Передвижник», – рассказала студентка МГХПА им. Строганова по имени Евгения.

Участникам экскурсии удалось выяснить, что мяуканье рядом с «Передвижником» посетители слышали и ранее.

Администрация ЦСИ «Винзавод» информацию о заблокированных кошках опровергла: «Подвал не замуровывали. В нашем центре такого быть просто не может».

Пользователи Сети, обсуждавшие судьбу животных, предположили, что распространенная информация о замурованных кошках – обман, однако некоторые высказали мнение, что ответственность за кошек может лежать на обслуживающей ЦСИ организации.

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил к году лишения свободы местного жителя, повесившего кота.