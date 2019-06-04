Названо место похорон убитого под Москвой спецназовца ГРУ

Спецназовца ГРУ Никиту Белянкина похоронят на Митинском кладбище в Москве 6 июня, рассказал близкий друг погибшего Иван Шуханов.

«Близкие родственники Никиты решили похоронить его на Митинском кладбище в Москве. Церемония прощания начнется ориентировочно в 14.00 мск 6 июня», – сообщил Шуханов, передает ТАСС.

Напомним, СК установил круг подозреваемых в убийстве молодого человека. Сообщалось также, что участники массового нападения могли быть членами этнических группировок. Позднее стало известно имя главного подозреваемого.

Никита Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.