Названо место похорон убитого под Москвой спецназовца ГРУ

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Как президент Филиппин «излечился» от гомосексуальности

Дутерте известен скандальными высказываниями. Например, себя он сравнивал с Гитлером, а Папу Римского обозвал «сукиным сыном»Фото: Harlington Palangchao/Reuters
74-летний Родриго Дутерте давно мог претендовать на лавры самого эксцентричного президента в мире, но теперь превзошел сам себя, заявив, что «излечился от гомосексуальности» и «вновь стал мужчиной» благодаря бывшей жене. Что имеет в виду этот человек, ранее бросивший вызов США и протянувший «руку дружбы» России? И действительно ли гомосексуальность можно вылечить? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...

России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
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Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Названо место похорон убитого под Москвой спецназовца ГРУ

            4 июня 2019, 11:05

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Спецназовца ГРУ Никиту Белянкина похоронят на Митинском кладбище в Москве 6 июня, рассказал близкий друг погибшего Иван Шуханов.

            «Близкие родственники Никиты решили похоронить его на Митинском кладбище в Москве. Церемония прощания начнется ориентировочно в 14.00 мск 6 июня», – сообщил Шуханов, передает ТАСС.

            Напомним, СК установил круг подозреваемых в убийстве молодого человека. Сообщалось также, что участники массового нападения могли быть членами этнических группировок. Позднее стало известно имя главного подозреваемого.

            Никита Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.


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