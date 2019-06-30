Глава ЕОК выступил против наказания целых стран за допинг

Нельзя наказывать целые страны за применение допинга отдельными спортсменами, заявил глава Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич.

Он подчеркнул «необходимость стремиться к полному запрету» допинга и призвал «раз и навсегда» отстранять применяющих допинг спортсменов.

«Но нельзя же наказывать целые страны путем коллективных штрафов», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ слова Косьянчича.

Косьянчич признал «навязывание политики в спорте». По его словам, следует не «привносить в спорт ненависть и разногласия», а «действовать наоборот».

Глава ЕОК считает, что спорт «не может сильно влиять» на политику, но «может помочь сплотить людей».

Он высоко оценил организацию Европейских игр, которые завершились в Минске.