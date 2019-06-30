Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что все три лидера по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия II Европейских игр, которые проводятся в Минске.

Ранее в воскресенье Путин встретился с членами российской сборной, участвующей во II Европейских играх. «Очень здорово, красиво и впечатляюще», – отметил он, говоря о результатах выступления спортсменов из России.

Глава государства выразил уверенность в том, что российские атлеты в будущем добьются еще больших побед.

II Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них принимают участие около 3,6 тыс. спортсменов. Сборная России стала лидером медального зачета и одержала досрочную победу в Играх.

Путин прибыл в Минск в воскресенье утром по приглашению Лукашенко.