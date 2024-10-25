Песков заявил о суверенности предстоящих выборов в Белоруссии

Песков напомнил, что выборы в Белоруссии останутся суверенным делом республики

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что главный фактор в этом процессе – решение народа Белоруссии, а не поддержка России. Песков так ответил на вопрос журналистов об опасениях Кремля по поводу вмешательства в эти выборы, сообщает РИА «Новости».

Песков также подчеркнул, что Белоруссия извлекла уроки из попыток вмешательства в выборы 2020 года, что позволит избежать повторения таких ситуаций в будущем. Он выразил уверенность в том, что белорусские власти приобрели необходимый опыт, который станет залогом успешного проведения выборов без внешнего влияния, передает ТАСС.

Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии заявила о готовности к началу избирательной кампании на выборах президента, намеченных на 26 января 2025 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2025 года.

Он также заявил, что выборы в стране в 2025 году пройдут «чисто и аккуратно».