Политолог объяснил, почему Париж делает жесты навстречу Москве

«Франция заинтересована в полноценном восстановлении отношений с Москвой, потому что она больше других стран вовлечена в разные отрасли российской экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов. Так он прокомментировал позитивные изменения в риторике французских властей по отношению к России и решение Эммануэля Макрона приехать в Москву на 75-летие Победы.

«Париж создает некий политический контекст для переговоров в «нормандском формате». Эммануэль Макрон ранее серьезно их не вел. Когда было, о чем договариваться – Францию представлял Франсуа Олланд, а сейчас президент Франции пытается сформировать новую переговорную позицию в преддверии диалога по Украине», – считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Стратегически Франция заинтересована в полноценном восстановлении отношений с Москвой, потому что она больше других стран вовлечена в разные отрасли российской экономики, и от взаимных санкций она тоже потеряла больше других. Таким образом французы понесли потери не за свои интересы, а за интересы Германии и некоторых восточноевропейских государств вроде Польши», – пояснил политолог.

«С точки национальных интересов Франции, Макрон должен взять на себя инициативу в нормализации всего комплекса российско-европейских отношений. Но я не думаю, что мы сейчас можем говорить о таком стратегическим видении Макрона», – продолжил эксперт.

По его словам, для этого Макрону необходимо ослабить фобии восточноевропейских государств и роль Германии, как их лидера, но вряд ли французский президент готов к этому на данном этапе своей карьеры.

«Потому здесь, скорее всего, идет тактическая подготовка почвы для переговоров в «нормандском формате». Также нужно понимать, что для Макрона эти переговоры являются вопросом личного успеха и личной эффективности как политика международного уровня. Опыта ведения конфликтных переговоров у него немного, потому для него это важно», – резюмировал Ремизов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение российского лидера Владимира Путина и приедет в 2020 году на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в начале июня Макрон высказался за придание нового импульса стратегическому диалогу с Россией. Позже премьер Франции заявил о возможности отмены антироссийских санкций в любой момент. Кроме того, Париж официально осудил нападение на силовиков в Грозном, выразив поддержку России в борьбе с терроризмом.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что мешает Макрону сотрудничать с Россией.