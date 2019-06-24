Премьер Франции заявил о возможности отмены антироссийских санкций в любой момент

Санкции против России не являются чем-то постоянным и могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуар Филипп по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«Отношения между двумя странами не ограничиваются отношениями между государствами, они также опираются на наши народы, нашу территорию, наше литературное прошлое», – передает его слова РИА «Новости».

Филипп добавил, что Россия и Франция «иногда разделяют общую позицию», иногда позиции отличаются, а по некоторым вопросам «крупные расхождения».

«Во Франции мы иногда слышим рефрен, что якобы диалог между Францией и Россией недостаточен. Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности», – подчеркнул французский премьер.

По его словам, предприятия во Франции привержены российскому рынку и России.

«Мы знаем, что санкции – не постоянный режим, а этап, который может быть отменен в любой момент», – сказал Филипп.

Также он призвал Россию воспользоваться избранием Владимира Зеленского президентом Украины для того, чтобы реализовать минские соглашения.

«Третьей целью (нашей встречи) было обсуждение многих международных вопросов. В первую очередь, конечно, ситуации на Украине. Мы считаем, что избрание нового президента на Украине предоставляет новую возможность для нас и необходимо этой возможностью воспользоваться», – сказал он.

Филипп заметил, что Франция и Германия уже активно пользуются этой возможностью, а также решительно настроены на «продвижение ситуации в позитивном русле благодаря работе нормандской четверки».

«Мы призываем российское руководство воспользоваться изменениями и появлением нового президента на Украине для того, чтобы полностью и всецело внедрить минские соглашения», – подчеркнул премьер Франции.

12 июня президент Франции Эммануэль Макрон также высказался за придание нового импульса стратегическому диалогу с Россией.