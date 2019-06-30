Патриарх Грузии обратился к гражданам на фоне протестов

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выступил на воскресной проповеди в храме Святой Троицы – Самеба, призвав жителей республики сохранять спокойствие и мир.

«Мы просим Святых Отцов успокоить Грузию и весь мир», – приводит его слова ТАСС.

Патриарх отметил, что «мы живем в очень сложный период, когда люди не довольны существующим положением, требуют новых условий, которые не так уж легко заполучить».

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«Однако мы должны помнить, что спокойствие и мир обязательны для каждого человека и страны», – сказал иерарх.

Напомним, Тбилиси захлестнули антироссийские акции, на фоне которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

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