Британский историк рассказал, как Сталин «гениальным ходом» добился доверия Черчилля

Историк, профессор Кембриджского университета Дэвид Рэйнольдс в ходе лекции на Историческом фестивале в Чолк-Вэлли рассказал, как с помощью одного приема Иосифу Сталину удалось провести Уинстона Черчилля.

Историк рассказал, что размолвка между Черчиллем и Сталиным началась в ноябре 1941 года, спустя пять месяцев после нападения Германии на Россию. Советский вождь тогда призывал британского премьера открыть второй фронт.

«У него (Сталина – прим. ВЗГЛЯД) еще хватало наглости жаловаться, когда Британия поставляла им танки и самолеты, и говорить, что эти танки и самолеты плохо укомплектованы», – возмутился британский историк, слова которого приводит Times (перевод статьи опубликован «ИноСМИ»).

Черчилль «сорвался с катушек» и «вспылил» на советского посланника в Лондоне Ивана Майского, продолжил Рэйнольдс. По его словам, посол понимал, что со стороны Сталина нужен примирительный жест, и тот отправил послание со словами, по мнению Рэйнольдса, «самодовольных, неискренних извинений». Напряженная атмосфера в отношениях двух стран сохранялась, пока Сталин не осуществил свой гениальный ход, продолжает историк.

«Он отправляет Черчиллю открытку – телеграмму с поздравлениями по случаю дня рождения. Сталин не имел привычки отправлять кому-либо открытки, и уж тем более империалисту, который, как известно, угрожал задушить большевизм в колыбели. Это невероятно хитрая уловка. Он как бы говорил этим: «Что ж, мы в конце концов поладим», – рассказал Рэйнольдс.

Черчилль поблагодарил Сталина, а позже тоже послал ему поздравительную телеграмму, за что Сталин поблагодарил его в ответ. Отмечается, что такая схема стала привычной в военное время и работала и после войны.

Рэйнольдс указывает, что Сталин «смущал Черчилля своими неоднозначными посланиями»: в марте 1943 года он отправил «агрессивное» сообщение с требованием открыть второй фронт, и в этот же день поздравлял его с успешными воздушными атаками Германии.

Профессор Кембриджского университета считает, что это лишь подкрепляло мнение Черчилля о том, что существовало «два Сталина» – человек, «добродушный сам по себе», и Сталин [Ялтинской] конференции, где «за ним стояло нечто мрачное, с чем нам обоим приходилось считаться».

«Черчилль никогда не встречался с Гитлером, и в этом он абсолютно прав. Он встретился со Сталиным и купился на его слова», – заключил британский историк.

Напомним, в начале июня на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля.

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