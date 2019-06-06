Путин привел в пример Черчилля

Нужно исходить из реалий, понимая угрозы, которые нас поджидают, и понимая, в каком мире мы живем, заявил президент Владимир Путин, приведя в пример Уинстона Черчилля.

«Давайте вспомним Черчилля, который сначала ненавидел Советский Союз, потом называл Сталина великим революционером, когда нужно было бороться с нацизмом, а после того, как американцы получили ядерное оружие, призывал немедленно фактически уничтожить Советский Союз», – передает его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что фактически началом холодной войны стала речь Черчилля в Фултоне.

«Но как только у Советского Союза появилось ядерное оружие, Черчилль стал инициатором сосуществования двух систем. И не потому, что, я думаю, не был таким приспособленцем, он исходил из реалий», – отметил Путин.

Президент подчеркнул, что мало что поменялось с того времени, поэтому нужно понимать, в каком мире мы живем и какие угрозы и опасности поджидают Россию.

В 2017 году, говоря об Иосифе Сталине, Путин также напомнил о гибкости «антисоветчика» Черчилля по отношению к нему и о том, что именно он призвал к «сосуществованию двух систем».