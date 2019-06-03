Матвиенко возмутилась новыми украинскими правилами написания русских фамилий

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала безобразием и маразмом новые правила украинского правописания, согласно которым ряд русских фамилий будет писаться иначе.

«Фамилии, которые заканчиваются на -ой, теперь должны заканчиваться на -ий: если раньше был Трубецкой, то теперь Трубецький. Единственное исключение сделали Льву Толстому. Это такой маразм, такое безобразие, которое там творится. Мне кажется, эта пена скоро должна сойти», – приводит ТАСС заявление Матвиенко журналистам в Ялте.

Отмечается, что среди нововведений – написание слов греческого происхождения с буквосочетанием «th». Согласно новым правилам, теперь его можно будет передать не только буквой «ф», но и буквой «т». Таким образом станут возможными слова «мiт» вместо «міф», «анатема» вместо «анафема», «Атени» вместо «Афіни» и другие. Также новая редакция правил ввела в оборот феминитивы, относящиеся к роду деятельности: например, «поетка», «членкиня», «критикеса».

Ранее сенатор Алексей Пушков посмеялся над введением на Украине новых правил правописания и предложил «правильный» вариант фамилий американского президента Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео.