Пушков посмеялся над изменением русских фамилий на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение на Украине новых правил написания русских фамилий, а также пошутил о «правильном» указании фамилий президента и госсекретаря США Дональда Трампа и Майка Помпео.

Пушков написал в Twitter, что теперь на Украине по новым правилам «все фамилии, оканчивающиеся на -ой, будут писать через -ий».

При этом писателя Льва Толстого решили «пощадить», да и «Толстий», по мнению сенатора, «звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила».

«Зато Дмитрий Донской будет ныне «Доньский». Знайте, мол, нашу незалежность», – заметил в Пушков.

Комментируя сообщение одного из пользователей, задавшегося вопросом, как теперь будут «правильно» звучать фамилии американского лидера Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео, сенатор предложил варианты «Трампий» и «Помпий».

Напомним, в мае Институт языкознания им. Александра Потебни Национальной академии наук Украины опубликовал полный текст новой редакции Украинского правописания.

Там, в частности, закреплено написание в украинском языке русских фамилий; в частности окончание «ой» заменили на «ий»: фамилия Донской будет писаться как Доньский, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого.

При этом в новой редакции украинского правописания нашли ошибку.