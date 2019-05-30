В новой редакции украинского правописания нашли ошибку

Пользователи Сети нашли ошибку в новой редакции украинского правописания, которая была одобрена кабинетом министров страны.

Новую редакцию разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, работавшая в течение 2015-2018 годов, сообщает УНИАН.

Институт языковедения им. Потебни Национальной академии наук Украины отмечал, что в ходе подготовки к печати правописания возможны некоторые коррективы.

Тем временем пользователи Сети заявляют, что нашли ошибку в новой редакции в написании слова «паралимпиец» – там оно пишется через букву о, то есть «параолимпиец».

Отмечается, что некоторые современные украинские орфографические словари фиксируют слово «параолимпийский» как нормативную лексическую единицу.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что в украинское правописание решено внести изменения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реформе украинского языка.