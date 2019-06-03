В Минобороны прокомментировали снос памятника Жукову на Украине

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков высказался на тему снесенного националистами в Харькове бюста маршалу Георгию Жукову.

Уничтожение памятника «под улюлюкания и пляски молодчиков с молотками» – это наглядный пример результатов «нового цивилизованного выбора» Украины после 2014 года, сказал Конашенков, передает RT.

По его словам, попытка националистов заставить украинцев забыть об их статусе народа-победителя провалится.

«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа – те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем», – сказал представитель ведомства.

В минувшее воскресенье националисты, устроившие пикет на съезде местных властей в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова. Мэр города Геннадий Кернес пообещал восстановить монумент.

Инцидент также комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.