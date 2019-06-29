Уровень воды в пострадавшем от наводнения сибирском городе начал снижаться

В пострадавшем от паводка в Иркутской области сибирском городе Тулун уровень воды снизился на 10 см, до 13,38 метров, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

«[Уровень воды оставляет] 1338 см, еще на 10 см упал», – рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города, передает ТАСС.

По данным на 19.00 мск, уровень воды составлял 13 метров 48 см при критическом уровне в 7 метров.

По последним данным регионального главка МЧС, в 48 населенных пунктах Иркутской области подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков.

Паводком повреждено 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе «Сибирь» и 17 участкам местных дорог. Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тыс. человек. Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, в Иркутской области введен режим ЧС.

В субботу вечером в Иркутскую область прибыл президент России Владимир Путин.

На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка, а также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и МВД «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей».

Кроме того, глава государства поручил скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода».