Трамп сказал, как ответил Путину на приглашение на 75-летие Победы

Президент США Дональд Трамп пообещал российскому лидеру Владимиру Путину очень серьезно обдумать возможность посетить Москву в мае 2020 года для участия в торжествах по случаю юбилея победы в Великой Отечественной войне.

«Они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) празднуют 75-летие победы над нацизмом. Он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) пригласил меня. И я сказал, что очень серьезно обдумаю это предложение», – приводит его слова ТАСС.

«Россия прошла через очень многое, они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные, в борьбе с нацизмом», – отметил американский лидер.

«Он пригласил меня, и я сказал, что мы рассмотрим это, мы очень серьезно обдумаем это», – добавил президент США.

В свою очередь Путин на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке, сказал, что в России будут очень рады, если мировые лидеры примут приглашение и приедут на 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

«Приедут или не приедут – это не наш вопрос. Наш вопрос – пригласить», – подчеркнул глава государства.

«Мы с уважением относимся к нашим партнерам, мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом...» – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы будем рады, если приглашение будет принято. Если нет – это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае», – пообещал российский лидер.

Напомним, в пятницу на полях саммита G20 состоялись полуторачасовые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп назвал Путина «прекрасным парнем», а их встречу «отличной». Российский лидер со своей стороны пригласил американского президента в Москву на 75-летний юбилей Победы.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России.