При хлопке газа в Коврове пострадали сотрудники полиции

Среди пострадавших при хлопке газа, который произошел в ночь на субботу в одном из многоквартирных домов Коврова, есть сотрудники полиции и МЧС, сообщил главный врач ковровской станции медицинской скорой помощи Александр Коптев.

В СУ СК по Владимирской области пояснили, что при хлопке газа пострадали четверо полицейских, которые оказались около дома во время патрулирования, передает ТАСС.

«Машину задело волной. Полицейские пострадали, царапины от разбитых стекол. Полицейская машина находилась там во время патруля, она случайно оказалась на месте, там было четверо полицейских», – сказала старший помощник руководителя регионального управления СК Ирина Минина.

«С места происшествия с ожогами и травмами поступили пострадавшие, в основном это сотрудники полиции и МЧС. Те, кто работал на месте происшествия», – сказал главный врач ковровской станции медицинской скорой помощи Александр Коптев.

На данный момент известно об одиннадцати пострадавших и одном погибшем. Все жители дома временно переселены в гостиницу «Ковров». Ситуация находится под контролем администрации. Выплаты пострадавшим будут произведены после того, как установят их точное количество.

Напомним, в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Зои Космодемьянской города Коврова в ночь на субботу произошел хлопок газа.