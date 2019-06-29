В одном из многоквартирных домов Коврова произошел хлопка газа

В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Зои Космодемьянской города Коврова в ночь на субботу произошел хлопок газа, сообщили в СУ СК России по Владимирской области.

Сообщение о пожаре в дежурную службу МЧС поступило в 00.08 субботы.

«В квартире в это время находилась семья – взрослый мужчина и его родители. В результате произошедшего погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьезные травмы, им оказывается медицинская помощь. С тяжелыми травмами также госпитализирована пожилая женщина, проживающая (...) по соседству, пострадавшая в результате реакции от волны раздавшегося хлопка», – говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.

В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники, сообщили в управлении.

Следователями и криминалистами СК России в ходе осмотра места происшествия зафиксирована обстановка на кухне квартиры, где произошел пожар. В месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке вырваны соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа, скоплению его паров в помещении и наступлению последствий.

Осмотр места происшествия продолжается, производится изъятие вещественных доказательств.

В результате хлопка газа и последующего пожара, площадь которого составила 50 кв. метров, в доме была разрушена межквартирная перегородка на первом этаже, передает ТАСС.

«Люди эвакуированы из двух подъездов, все разъехались по родственникам и близким, от пунктов временного проживания отказались», – сообщила пресс-секретарь 8-го отряда Федеральной противопожарной службы Наталья Никитина.