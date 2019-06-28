Текслер объявил о старте конкурса «Команда Челябинской области»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи с «Лидерами России» объявил о начале нового конкурса «Команда Челябинской области», победители смогут претендовать на руководящие должности в органах власти.

Глава региона Алексей Текслер на встрече с участниками конкурса «Лидеры России» дал старт новому кадровому проекту «Команда Челябинской области». Победители конкурса смогут претендовать на руководящие должности в органах власти,

Достойные кандидаты будут включены в резерв управленческих кадров Челябинской области, сообщается на сайте Текслера.

Алексей Текслер провел встречу с участниками всероссийского конкурса «Лидеры России», которые представили главе региона свои социальные проекты, разработанные на всероссийском состязании.

Также состоялась беседа в режиме «свободного микрофона», где были предложены инициативы по конкурсу благоустройства, обращению с безнадзорными животными и участию в контроле за качеством выполнения дорожных работ. Алексей Текслер положительно оценил ряд идей и предложил участникам встречи присоединиться к реализуемым в регионе проектам.

«Челябинской области, чтобы стать одним из передовых регионов России, предстоит решить целый ряд задач в самых разных сферах. И мне, как руководителю области, хотелось бы опираться в работе на сильные профессиональные коллективы. Области нужны талантливые лидеры, инициативные, ответственные управленцы, команда единомышленников. Это позволит реализовать уже начатые проекты и генерировать новые. Вы все не просто участники, а полуфиналисты и финалисты управленческого конкурса «Лидеры России» 2018 и 2019 годов. И хотя идея конкурса не предусматривает обязательных карьерных изменений, я убежден, что каждый из вас настроен на дальнейший профессиональный рост. Вы получили хороший опыт, полезные деловые контакты, новые идеи и теперь можете использовать все это в своей деятельности на благо региона», – подчеркнул Текслер.

На встрече глава региона дал старт новому кадровому проекту «Команда Челябинской области».

«В самое ближайшее время предстоит много работы, направленной на повышение качества жизни южноуральцев. Это программы по улучшению экологической ситуации, проекты по поддержке малого бизнеса, развитию производства, здравоохранения, образования. И я вижу, что в Челябинской области есть потенциал для решения сложных управленческих задач. Мы предполагаем запустить целый ряд экспериментальных кадровых проектов: образовательных, оценочных, молодежных. Именно для этого я хочу сегодня здесь, на нашей встрече, дать старт одному из таких проектов - масштабному проекту «Команда Челябинской области», – обозначил глава региона.

«Команда Челябинской области» – это современная и перспективная площадка для самореализации талантливой молодежи и состоявшихся профессионалов, готовых с полной отдачей работать на благо Южного Урала. Главная цель проекта – отобрать перспективные кадры, которые в дальнейшем будут предложены на должности руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти, руководителей учреждений и организаций области. Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях. Конкурсантам необходимы организаторские навыки, лидерские качества, умение работать в команде и быстро усваивать новые компетенции.

«Команда Челябинской области» – это открытый и объективный конкурс для современных управленцев, которые хотят реализовать свой потенциал в родном крае. Я формирую новую команду, и победителей конкурса мы будем рассматривать для назначения на должности от начальника отдела до заместителя министра. Для финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» будут действовать специальные условия участия в этом конкурсе. Вам надо будет подать заявку и пройти профессиональное интервью, минуя дистанционный этап конкурсного отбора. Приглашаю вас к участию и рассчитываю на дальнейшую совместную работу», – отметил Текслер.

Сбор заявок стартует с 28 июня 2019 года. Конкурс пройдет в три этапа, итоги будут подведены 5 сентября 2019 года.