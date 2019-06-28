Текслер объявил о старте конкурса «Команда Челябинской области»

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Путин пригласил Трампа отпраздновать общую победу

Путин и Трамп перед началом их третьей официальной встречиФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Осаке – и хотя переговоры в Японии стали уже шестым их пересечением за последние два года, по сути, нынешний саммит впервые открывает новые возможности для налаживания российско-американских отношений. Станет ли он действительно рубежным? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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            Текслер объявил о старте конкурса «Команда Челябинской области»

            28 июня 2019, 17:55

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            Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи с «Лидерами России» объявил о начале нового конкурса «Команда Челябинской области», победители смогут претендовать на руководящие должности в органах власти.

            Глава региона Алексей Текслер на встрече с участниками конкурса «Лидеры России» дал старт новому кадровому проекту «Команда Челябинской области». Победители конкурса смогут претендовать на руководящие должности в органах власти,

            Достойные кандидаты будут включены в резерв управленческих кадров Челябинской области, сообщается на сайте Текслера.

            Алексей Текслер провел встречу с участниками всероссийского конкурса «Лидеры России», которые представили главе региона свои социальные проекты, разработанные на всероссийском состязании.

            Также состоялась беседа в режиме «свободного микрофона», где были предложены инициативы по конкурсу благоустройства, обращению с безнадзорными животными и участию в контроле за качеством выполнения дорожных работ. Алексей Текслер положительно оценил ряд идей и предложил участникам встречи присоединиться к реализуемым в регионе проектам.

            «Челябинской области, чтобы стать одним из передовых регионов России, предстоит решить целый ряд задач в самых разных сферах. И мне, как руководителю области, хотелось бы опираться в работе на сильные профессиональные коллективы. Области нужны талантливые лидеры, инициативные, ответственные управленцы, команда единомышленников. Это позволит реализовать уже начатые проекты и генерировать новые. Вы все не просто участники, а полуфиналисты и финалисты управленческого конкурса «Лидеры России» 2018 и 2019 годов. И хотя идея конкурса не предусматривает обязательных карьерных изменений, я убежден, что каждый из вас настроен на дальнейший профессиональный рост. Вы получили хороший опыт, полезные деловые контакты, новые идеи и теперь можете использовать все это в своей деятельности на благо региона», – подчеркнул Текслер.

            На встрече глава региона дал старт новому кадровому проекту «Команда Челябинской области».

            «В самое ближайшее время предстоит много работы, направленной на повышение качества жизни южноуральцев. Это программы по улучшению экологической ситуации, проекты по поддержке малого бизнеса, развитию производства, здравоохранения, образования. И я вижу, что в Челябинской области есть потенциал для решения сложных управленческих задач. Мы предполагаем запустить целый ряд экспериментальных кадровых проектов: образовательных, оценочных, молодежных. Именно для этого я хочу сегодня здесь, на нашей встрече, дать старт одному из таких проектов - масштабному проекту «Команда Челябинской области», – обозначил глава региона.

            «Команда Челябинской области» – это современная и перспективная площадка для самореализации талантливой молодежи и состоявшихся профессионалов, готовых с полной отдачей работать на благо Южного Урала. Главная цель проекта – отобрать перспективные кадры, которые в дальнейшем будут предложены на должности руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти, руководителей учреждений и организаций области. Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях. Конкурсантам необходимы организаторские навыки, лидерские качества, умение работать в команде и быстро усваивать новые компетенции.

            «Команда Челябинской области» – это открытый и объективный  конкурс для  современных управленцев, которые хотят реализовать свой потенциал в родном крае. Я формирую новую команду, и победителей конкурса мы будем рассматривать для назначения на должности от начальника отдела до заместителя министра. Для финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» будут действовать специальные условия участия в этом конкурсе. Вам надо будет подать заявку и пройти профессиональное интервью, минуя дистанционный этап конкурсного отбора. Приглашаю вас к участию и рассчитываю на дальнейшую совместную работу», – отметил Текслер.

            Сбор заявок стартует с 28 июня 2019 года. Конкурс пройдет в три этапа, итоги будут подведены 5 сентября 2019 года.


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