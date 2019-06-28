В Грузии назвали избиение российского депутата противоречащим законам гостеприимства

Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани заявил, что попытки избить российского депутата Сергея Гаврилова, который 20 июня в Тбилиси попытался провести в здании парламента заседание Межпарламентской ассамблеи православия, не отвечают кавказским традициям гостеприимства. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У нас свое лицо, свои принципы, в любом случае надо вести себя достойно», – цитирует министра телекомпания «Рустави-2».

Он прокомментировал попытки радикально настроенных пикетчиков применить физическую силу к Гаврилову, когда депутата Госдумой под охраной уже отправляли из отеля в аэропорт.

«Никто меня не обвинит в том, что я сочувствую этому человеку (Гаврилову), но физический контакт или когда что-то в него бросали, не записано это нигде в наших обычаях, это нездорово, не по-кавказски», – сказал Иванэ Мачавариани.

«Нельзя гостей бить, где такое записано?», – сказал он.

В целом, сказал министр, Грузия «не заслуживает того, что если кто-то сел в кресло или залез на дерево, все сжигать. Мы же это уже проходили!».

В пятницу в Тбилиси на заседании правительства было высказано доверие главе МВД Георгию Гахария. Его отставки на ежедневных митингах требуют оппоненты, обвиняя спецназ в превышении полномочий при разгоне демонстрантов, которые пытались взять штурмом парламент 20 июня.

Напомним, из-за антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан в Грузию.

После этого министр экономики Грузии заявила, что потеря россиян будет шоком для турсектора страны. Премьер Грузии заявил о работе по сохранению турпотока из России.

На этом фоне завлечь российских туристов решил Азербайджан.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.