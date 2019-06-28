Телеведущий Борис Корчевников стал членом Общественной палаты

Президент России Владимир Путин ввел в состав Общественной палаты телеведущего, генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.

На портале правовой информации опубликован указ президента об утверждении Корчевникова членом Общественной палаты России.

Ранее Путин личным письмом пригласил Корчевникова войти в состав Общественной палаты России. На приглашение Борис ответил согласием, после чего был подписан соответствующий указ.

Согласно федеральному закону, Общественная палата России является основным институтом, призванным обеспечивать взаимодействие гражданского общества и органов государственной власти. Общественная палата должна состоять из 168 членов, представляющих три группы: 40 граждан, которых указом утверждает президент, 85 представителей региональных общественных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений.

В президентской квоте Корчевников займет место, ставшее вакантным в связи со сложением полномочий Евгенией Уваркиной, избранной мэром Липецка, передает ТАСС.

Борис Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. С 1994 года работает на телевидении. С 2013 по 2017 – ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». В 2017 году назначен генеральным директором и продюсером телеканала «Спас».

На выборах президента 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Путина.