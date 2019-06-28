К месту проведения саммита G20 подложили дымовую шашку

Неизвестный подложил дымовую шашку на улице в 600 метрах от выставочного центра в японской Осаке, где в настоящее время проходит саммит «Группы двадцати».

Полиция заметила злоумышленника, мужчина сбежал, сообщили организаторы саммита.

Сообщается, что никакого ущерба инцидент не повлек. Дым от шашки, как установила полиция, не был ядовитым, передает ТАСС.

Злоумышленника разыскивают.

Двухдневный саммит «двадцатки» открылся в пятницу в выставочном комплексе INTEX Osak на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Он продлится до 29 июня.

Утром на полях саммита уже состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа.