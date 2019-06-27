Украинские радикалы потребовали от Зеленского объяснить, кто такой Медведчук

У офиса президента Украины Владимира Зеленского проводится акция около 50 украинских националистов. Они требуют объяснить, кем является для новой украинской власти Виктор Медведчук, который договорился об освобождении украинских пленных.

В акции принимают участие в том числе радикалы из запрещенной в России организации «Правый сектор*». Они заявили, что выступают против Медведчука, бывших «регионалов» и «украинофобов». Радикалы выкрикивают: «Кто такой Медведчук?!» – передает УНИАН.

Они требуют от Зеленского ответить, кем является Медведчук «на самом деле». В частности, они спрашивают, является ли он «предателем Украины».

Перед администрацией президента Украины развернули большое белое полотно с надписью «Кто такой Медведчук?». У здания также установлен белый шатер с его портретами, а рядом – манекен, похожий на Медведчука. Его забросали яйцами. Возможно проведение митинга возле офиса Медведчука.

В четверг в Минске Медведчук провел переговоры с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником и договорился о передаче Киеву нескольких удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц. Позже Пасечник назвал газете ВЗГЛЯД фамилии украинцев, которых вернут Киеву.

Зеленский в четверг заявил, что не понимает, почему лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук должен исполнять роль посредника.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила Зеленскому необходимость посредников тем, что Киев сам отказывается от прямых переговоров с ДНР и ЛНР.