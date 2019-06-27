PR-директор Алибасова объяснил свои слова о спектакле с отравлением

Пиар-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин прокомментировал свои слова о «спектакле» с отравлением.

«Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни – это спектакль. Я имел в виду в таком контексте. Уже официально доказано, что Бари Каримович отравился, он лежал в больнице, есть все заключения. Положили Бари Алибасова в больницу, и можно было бы сидеть и молчать. А мы информировали, сообщали о том, как он себя чувствует, какие заявления делает. Поэтому тема привлекла внимание. Это реальные события, все доказательства есть», – сказал Горжанкин РИА «Новости», комментируя свои слова о спектакле с отравлением, сказанные ранее в интервью.

Он также отметил, что Бари Алибасов чувствует себя хорошо и полон творческих планов, о которых скоро расскажет сам. Однако ранее уже сообщалось, что Алибасов снимется в фильме шоумена Стаса Барецкого «Брат – 3».

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью. Так, продюсер рассказал о коме и намерениях лишить сына наследства.

После этого врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением. Но PR-директор Горжанкин представил доказательства отравления продюсера.