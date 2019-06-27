В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».

Речь идет об инциденте, о котором рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев. По его словам, Саралиев якобы «угрожал» Зингерису, обратившись к нему с фразой: «Я – Рамзан Кадыров». Сам парламентарий пояснил, что заступился за главу Чечни, которого критиковал представитель Литвы, передает РИА «Новости».

Чеченский министр Умаров отметил, что Саралиев поступил «совершенно правильно», сообщает 360tv.

«Оскорбления в адрес своего лидера, руководителя республики, стороннику и ближайшему товарищу терпеть было бы негоже», – сказал он.

По его словам, депутат порядочный человек.

Саралиев также рассказал об инциденте, пояснив, что никому не угрожал.

«Я к нему подошел и сказал, что я – Рамзан Кадыров. У вас есть вопросы по Чечне? Никаких угроз, никаких грубых тональностей», – сказал депутат.

Он предположил, что напугал этими словами Зингериса.

«Подставляете, что с ним будет, если я ему скажу, что я – Россия?» – пошути Умаров.

Напомним, на этой неделе российская делегация в ПАСЕ была восстановлена в своих правах.