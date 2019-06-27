Слуцкий оценил опасность не успеть выплатить взнос в ПАСЕ до председательства Грузии

Взнос в Совет Европы может быт выплачен Россией до того, как в Комитете министров СЕ начнется председательство Грузии в ноябре 2019 года, сообщил замглавы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

«Это моя личная позиция, этот вопрос (взносы) будет решен положительно», – передает слова Слуцкого РИА «Новости».

Он не уточнил, по какой схеме может быть выплачен взнос, однако утвердительно ответил на вопрос о том, успеет ли Россия выплатить взнос до председательства Грузии в КМСЕ в ноябре.

«Ну, разумеется, успеем. У нас нет задачи успевать или не успевать», – добавил он.

Эксперты считают, что при неуплате взноса Грузия, которая в ПАСЕ отличается антироссийским настроением, может призвать к мерам в отношении России.

Слуцкий также прокомментировал избрание на пост генсека СЕ представителя Хорватии Марии Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.

«Она профессиональный политик и дипломат, кроме того имеющий большой опыт парламентской работы. Уверен, с приходом нового главы Совет Европы как организация получит дополнительный импульс в вопросах развития. Со своей стороны, мы готовы к совместной работе и были бы рады, если госпожа генеральный секретарь посетила Россию с визитом», – сказал депутат.

Слуцкий отметил, что это «интересный партнер» для Москвы, он выразил надежду на то, что она в скором времени посетит Россию.

Новый генсек СЕ был избран накануне. При этом Слуцкий не был избран вице-секретарем ПАСЕ. Российская делегация, возвращенная в ПАСЕ, успела проголосовать на выборах в последние две минуты.

Также сообщалось, что Россия выплатит долг перед Советом Европы.

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