29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.2 комментария
Умер актер из «Покаяния» Тристан Саралидзе
Умер грузинский актер из «Покаяния» Тристан Саралидзе
Грузинский актер Тристан Саралидзе скончался на 69-м году жизни, сообщили местные СМИ.
Как передает телеканал Rustavi2, причиной смерти актера стало тяжелое заболевание, пишет телеканал «360».
Саралидзе был родом из села Ахалдаба Боржомского района Грузии. За свою карьеру он снялся более чем в 32 фильмах и сериалах.
Широкую известность актеру принесла роль в картине «Девушка со швейной машинкой» режиссеров Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели.
В 1984 году Саралидзе сыграл в советской киноленте «Приказано взять живым», а также исполнил роль докладчика на балконе в фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе.
Среди других известных работ актера – роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит» (2003).
В субботу стало известно о смерти советского актера и режиссера, доцента ВГИИК Евгения Басилашвили.