Россия успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ в последние две минуты

Российская делегация успела проголосовать в последние две минуты на выборах генерального секретаря Совета Европы и за кандидатуру главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил постпред России Иван Солтановский.

«Да, все успели. Попадали в технический цейтнот», – приводит ТАСС слова Солтановского.

Он добавил, что председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье «все умело сделала» для того, чтобы российская делегация успела принять участие в голосовании.

Ранее делегация России заявляла, что не будет голосовать на выборах генерального секретаря, пока полностью не восстановят ее права.

Напомним, ПАСЕ отказалась от антироссийской поправки и полностью подтвердила полномочия России, после чего делегации Украины и ряда других стран покинули ассамблею.