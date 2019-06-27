Премьер Грузии отменил выступление в парламенте

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отменил намеченное на четверг выступление в парламенте с ежегодным отчетом о внешней и внутренней политике, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это решение связано с напряженной внутриполитической обстановкой в Грузии и продолжающимися митингами, которые начались 20 июня в знак протеста против визита в Тбилиси депутатов Госдумы и переросли в попытку штурма парламента.

Накануне был лишен депутатского иммунитета оппозиционер из «Единого национального движения» Никанор Мелия, которого главная прокуратура обвиняет в организации массовых насильственных действий, что грозит ему лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

В свою очередь, на митингах требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии – в связи с подавлением акции перед парламентом, когда пострадало более 240 полицейских и гражданских лиц, часть из которых остаются в больницах. 10 грузинским полицейским приостановлены полномочия в связи с возможным превышением ими служебных обязанностей при разгоне митинговавших.

Ранее в отставку подал председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

Напомним, антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стала сессия генассамблеи Международной ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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