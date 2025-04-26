Верующие начали собираться на площади Святого Петра перед похоронами Франциска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первые группы верующих начали собираться на площади Святого Петра в Ватикане, где в субботу состоится церемония похорон папы Римского Франциска, сообщает РИА «Новости». Людей начали пропускать на территорию ранним утром, и многие стараются занять места как можно ближе к центру событий.

Папа Франциск скончался в понедельник на 89-м году жизни. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Церемония прощания и обряд погребения понтифика запланированы на 11 часов утра по московскому времени.

Площадь разделили на несколько зон для делегаций лидеров государств, кардиналов, архиепископов и специально приглашенных гостей из числа политиков и духовенства. Для фотожурналистов на колоннаде базилики выделили отдельную площадку, попасть на которую можно только после длительного ожидания в очереди.

Верующие в спешке стремятся к ограждениям предназначенной для публики зоны, пытаясь попасть как можно ближе к месту проведения основной церемонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью и отметил значительный вклад Франциска в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а также колокола Нотр-Дама прозвонили 88 раз в память о понтифике.