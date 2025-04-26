Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Верующие начали собираться на площади Святого Петра перед похоронами Франциска
Первые паломники спешат занять лучшие места на площади Святого Петра в преддверии церемонии прощания с папой Франциском.
Первые группы верующих начали собираться на площади Святого Петра в Ватикане, где в субботу состоится церемония похорон папы Римского Франциска, сообщает РИА «Новости». Людей начали пропускать на территорию ранним утром, и многие стараются занять места как можно ближе к центру событий.
Папа Франциск скончался в понедельник на 89-м году жизни. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Церемония прощания и обряд погребения понтифика запланированы на 11 часов утра по московскому времени.
Площадь разделили на несколько зон для делегаций лидеров государств, кардиналов, архиепископов и специально приглашенных гостей из числа политиков и духовенства. Для фотожурналистов на колоннаде базилики выделили отдельную площадку, попасть на которую можно только после длительного ожидания в очереди.
Верующие в спешке стремятся к ограждениям предназначенной для публики зоны, пытаясь попасть как можно ближе к месту проведения основной церемонии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью и отметил значительный вклад Франциска в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а также колокола Нотр-Дама прозвонили 88 раз в память о понтифике.