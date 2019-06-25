В Грузии избран новый председатель парламента

Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе избран новым председателем парламента Грузии взамен ушедшего в отставку на днях под давлением оппонентов Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На митингах в Тбилиси требовали отставки Кобахидзе после того, как на сессии Межпарламентской Ассамблеи православия его кресло занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

За Талаквадзе проголосовало 94 депутата.

В парламенте Грузии 150 мандатов.

Беспорядки начались в Тбилиси 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. В Совфеде также не исключили и введение дополнительных мер против Грузии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для России эти ограничения ощутимых убытков не несут, поэтому «отыгрывать назад» для нее смысла нет, пока Грузия не заплатит за поблажки.