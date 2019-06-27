Украина заранее отказалась допускать российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы

Если ПАСЕ решит направить наблюдать за выборами в Верховную раду россиян, то их не пустят на Украину, заявила украинский вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она заявила, что Киев уже высказывался по данной теме и «это была четкая позиция». Климпуш-Цинцадзе не исключает, что ПАСЕ может попытаться направить на Украину россиян.

«Мы, очевидно, такого не воспримем, не примем и не позволим», – приводит слова вице-премьера РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал».

Напомним, из-за возвращения делегации России в ПАСЕ Украина пригрозила отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы.

Россиян уже не допускали наблюдать за выборами президента Украины.